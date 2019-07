Vitry-sur-Seine : l'ancien maire Alain Audoubert meurt dans l'incendie de son appartement

Vitry-sur-Seine, France

L'ancien maire communiste de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), Alain Audoubert, 75 ans, est mort ce lundi à la mi-journée. Son corps a été retrouvé inanimé dans son appartement dévasté par un incendie. Ce sont les pompiers qui l'ont découvert, indique une source policière. Les causes du sinistre sont pour l'instant inconnues.

"Il est décédé dans des conditions dramatiques lors d'un incendie dans son appartement", a précisé l'actuel maire, Jean-Claude Kennedy, qui a fait part de sa stupéfaction et de sa tristesse dans un communiqué.

Alain Audoubert avait été maire de Vitry-sur-Seine de 1996 à 2015. Il a été "un grand maire, et était un grand homme. Militant communiste dès le plus jeune âge, militant de toujours pour la paix, la justice sociale et le service public, il a été de tous les combats de la ville", écrit Jean-Claude Kennedy.

Témoignages et condoléances se multiplient