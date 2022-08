Vitry-sur-Seine : trois hommes condamnés à de la prison ferme pour l'attaque du commissariat

Après l'attaque du commissariat de Vitry-sur-Seine début août, trois hommes ont été condamnés à trois et quatre ans de prison ferme pour l'un d'entre eux. Le bâtiment et les fonctionnaires avaient été visés par des tirs de mortiers et des cocktails Molotov.