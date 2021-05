Vive émotion à Bessan après le décès d'une famille dans l'incendie de sa maison

Des questions et des larmes. La commune de Bessan s'est réveillée meurtrie ce samedi. Une famille, un couple et leur enfant de 8 ans, est décédée dans l'incendie de sa maison dans la nuit. Les pompiers ont découvert les corps après avoir lutté plusieurs heures contre les flammes aux alentours de 1h du matin. Les parents d'un petit garçon géraient la brasserie du Soleil au centre de la ville sur la place centrale à côté de la mairie depuis juillet 2020.

Rue Puits Auriol, les scellés sur la porte d'entrée de la maison témoignent du drame. "Ils étaient gentils, leur fils allait à l'école avec le mien", témoigne un voisin. Il est sorti dans la rue dans la nuit de vendredi à samedi à cause du bruit des camions de pompiers : "je voyais de la fumée et avec le vent il y avait des braises". L'émotion est vive, on peut entendre les sanglots dans la voix des habitants : "être là et se sentir impuissant est vraiment douloureux. Je n'arrête pas de penser à ce petit garçon".

La maison, à droite, a été ravagée par les flammes à l'intérieur dans ce quartier de Bessan près de la mairie © Radio France - Romain Berchet

Une famille appréciée

La drame est de toute les discussions à la sortie des commerces, au café, sur les bancs de la place de la Fontaine. "On s'identifie à cette famille surtout lorsque nous avons des enfants ce qui est mon cas", souligne la fleuriste. Devant la brasserie du Soleil, quelques fleurs ont été déposées en mémoire du couple et de leur enfant. "Je le voyais régulièrement jouer sur la place", raconte le maire de Bessan, "nous sommes un gros village de 5.200 habitants donc tout le monde se connait plus ou moins ici. Ces commerçants étaient, à leur manière, en train de marquer cette commune par leur sympathie et leur activité".

"C'est triste, il n'y a pas d'autres mots"

Un sentiment de choc et d'émotion dominent dans les rues de Bessan. Le maire a été appelé par les secours à 1 heures du matin et qui a annoncé le drame à la famille de la victime : "une première depuis mon élection en 2014, c'est douloureux".

La solidarité s'organise

Sur place les habitants de la rue Puits Auriol ne veulent pas pour autant baisser les bras. Ils veulent se mobiliser pour venir en aide aux jumeaux de 17 ans. Eux n'ont plus rien, ni leur mère, petite frère et beaux père. Ils sont orphelins et sans doute inconsolables. Ils ne trouvaient pas dans la maison familiale la nuit de l'incendie.