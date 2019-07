Vive émotion à Estagel lors du rassemblement en hommage à Prescillia

Estagel, France

L'émotion est encore vive. Visage fermée, fleur à la main et larmes aux yeux pour certains, près de 200 personnes se sont réunies sur le parvis de la mairie. La présidente du département des Pyrénées Orientales, Hermeline Malherbe et les pompiers de la caserne d'Estagel étaient également présents.

Après une minute de silence, le maire Roger Ferrer s'est exprimé, la voix tremblante. "Aujourd'hui, toutes les villes, tous les villages de France fête le 230ème anniversaire de la Révolution française. Tous les villages, sauf un, Estagel." L'élu en a aussi appelé à la solidarité. "C'est tout un village qui se retrouve sous le choc de la terrible nouvelle. Estagel est en deuil. Le malheur de cette famille est un peu celui de tous les Estagellois. Aujourd'hui nous commémorons la cohésion sociale, le respect, la solidarité."

Les habitants ont fait la queue afin de se recueillir devant le domicile de la famille. © Radio France - Luc Chemla

Présente, Sophie Gonzales, la mère de Prescillia, a pris rapidement la parole pour remercier les personnes présentes, très émue et parvenant difficilement à trouver les mots. Après une nouvelle minute de silence, ceux qui le souhaitaient étaient invités à déposer une gerbe de fleur devant la maison de la famille, située à une cinquantaine de mètres de la mairie.

Tous les villages de France fête la Révolution française. Tous les villages sauf un, Estagel"

Une semaine après le drame, les habitants sont encore profondément marqués. Bernardette, qui habite en face du cimetière où a été retrouvé le corps de la jeune fille raconte qu'elle "y pense tous les jours à la maison, à l'église. On y pense tout le temps. Je me couche en pleurant _et je me dis qu'il faut trouver lest assassins, ce n'est pas possibl_e". Séverine fait la queue pour se recueillir devant le domicile familial, et elle est encore en colère : "C'est dégueulasse. On n'a arrive pas à se l'enlever de la tête cette petite. Elle était tout mignonne et faire ça à une gamine qui n'a rien fait à personne, c'est horrible."

Des fleurs ont été déposées devant la maison de Prescillia © Radio France - Luc Chemla

Alors que l'auteur des faits n'a toujours pas été retrouvé, Frédéric avoue que cela perturbe tout le village. "Tout le monde en parle, on se demande qui a pu faire cela, s'il est du village ou des alentours... on ne sait pas." Une autre habitante explique même que ses enfants n'osent plus sortir de chez eux. Une cellule psychologique a été mise en place pour les habitants d'Estagel.

Une cagnotte en ligne a été crée pour aider la famille à financer les obsèques.