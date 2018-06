Marquefave, France

Au soleil, devant l'église en briques roses de Marquefave (Haute-Garonne), c'est l'unique sujet de conversation ce vendredi matin : la mise en examen du maire. "On est tous perturbés" explique Béatrice. "Je ressens beaucoup de dégoût, et beaucoup de tristesse pour elle" résume un membre de ce village d'un millier d'habitants, à 40 km au sud de Toulouse.

Le maire, Jean-Claude César (79 ans), est officiellement poursuivi depuis le début du mois pour agression sexuelle. Il est soupçonné de s'en être pris régulièrement à l'employée de la médiathèque municipale, une femme de 47 ans, qui s'est décidée à porter plainte en mars dernier.

"Je ressens beaucoup de dégoût, et beaucoup de tristesse pour elle" - un habitant

Les faits auraient duré 11 ans, selon la victime, qui parle de mains sur la poitrine, de mains entre les cuisses, de tentatives de l'embrasser sur la bouche. Cette employée raconte que l'élu venait la voir régulièrement à la médiathèque où elle travaille, à chaque fois pendant des heures creuses, pour ne pas être surpris.

En soutien, le conseil municipal demande la démission du maire

Et puis il y a quelques mois, à bout de nerfs, elle commence à parler aux autres employés municipaux, qui ont cherché à faire corps autour d'elle."On la protégeait" explique Isabelle, la cantinière. "Quand il était avec nous, on ne la laissait jamais toute seule avec lui".

Des collègues qui ont réussi à convaincre la victime de porter plainte, mais il a fallu du temps. "Elle avait peur pour son poste, et c'est le patron, et qui allait la croire ? explique Isabelle. "Il faut avoir du courage pour dénoncer. Aujourd'hui, on est très fière d'elle. On la soutient à 100%".

"Elle avait peur pour son poste" - une collègue

A l'image de la commune, l'employée de la médiathèque a reçu un fort soutien d'une grande majorité du conseil municipal. Douze élus sur quinze ont ainsi demandé la démission du maire, dans un courrier qu'ils lui ont adressé le 14 juin dernier. Jean-Claude César leur a répondu le 21 juin : "à défaut de votre soutien sur lequel j'ai naïvement compté, je vous remercie de votre conseil, mais je m'en tiendrai à ceux de mon avocat. (...) Je vous tiens à vous informer que je ne présenterai pas ma démission. (...) C'est pour moi une question d'honneur de continuer à assumer cette fonction".

Du côté de la mairie de Marquefave, silence radio. Quant à l'avocat de Jean-Claude César, il n'a pas donné suite à nos sollicitations.