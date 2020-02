Vive émotion à Sète après la mort d'un piéton fauché par une voiture au bord du canal

On ne connaît toujours pas les causes de l'accident qui a fait un mort samedi 1er février dans le centre de Sète. Ce coiffeur de 68 ans a été percuté avec sa femme. Ni la vitesse ni l'alcool ne seraient en cause. Des riverains demandent des aménagements de la circulation dans le quartier.

Deux jours après l'accident, il n'y a pas un passant qui ne marque le pas devant cette boutique du quai Charles Lemaresquier à Sète : le salon de coiffure "Rive Sud", rideau baissé. Des fleurs et des mots ont été accrochés aux poignées de porte. C'est ici, à quelques mètres, que samedi 1er février, juste après la fermeture vers 19h30, le gérant âgé de 68 ans est mort percuté par une voiture alors qu'il traversait la rue avec sa femme sur le passage piéton. Ils étaient installés là depuis plus de 20 ans. Elle est hospitalisée avec de multiples fractures mais ses jours ne sont pas en danger.

Les faits et l'enquête

En cause : une Peugeot 206, qui arrivait par le pont de la savonnerie. Elle a tourné à gauche sur le quai. C'est juste après ce virage que se trouve le passage protégé (comme le montrent les photos du tweet ci-dessous). "Trop près", disent un certain nombre d'habitants.

La conductrice, une Sétoise de 61 ans, n'a pour l'instant pu fournir aucun élément expliquant le drame. Très choquée, elle a été reconduite chez elle en attendant d'être entendue. Les témoins disent qu"elle ne roulait pas trop vite. Les tests de dépistage pour la drogue et l'alcool sont négatifs. Elle était donc lucide. Les enquêteurs se sont aussi penchés sur l'activité de son téléphone pour savoir s'il n'était pas utilisé au moment de l'accident. Les données sont en cours d'exploitation.

Limiter la vitesse

Mais le drame ravive la polémique autour du plan de circulation et des incivilités. Le mot affiché sur la porte du salon de coiffure dit ceci : "En 2019, les occupants du quartier ont lancé une pétition réclamant des moyens pour que cessent les excès de vitesse autour du canal et dans la rue de la savonnerie. Combien faudra-t-il encore de blessés et de morts pour que des mesures sérieuses soient prises? (...)"

Pas d'aménagements supplémentaires

Mais à la mairie, cet accident ne change pas la donne : pas d'aménagements dans l'immédiat répondent les services. "Il n'est pas possible de tirer à ce jour des conclusions et ce tant qu'il n'y aura pas rapport d'enquête sur les causes. La Ville a mis en place une zone 30 pour limiter la vitesse. Ce quai fermé à la circulation durant la période estivale et de manière générale les quais en ville sont progressivement aménagés pour les sécuriser".

Pas de quoi satisfaire a priori les riverains mécontents.