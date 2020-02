Vive émotion après la mort d'une mendiante écrasée devant le Leader Price de Castelnau

Des fleurs et des bougies ont été déposés sous la verrière du Leader Price de Castelnau-le-Lez, après la mort d'une mendiante, samedi en fin d'après-midi. Les clients et les salariés du supermarché sont sous le choc.

Le drame est encore dans toutes les têtes. Samedi, une jeune femme d'une trentaine d'années est morte percutée par une voiture sur le parking du supermarché Leader Price de Castelnau-le-Lez. La victime mendiait tous les jours devant le magasin. Sa disparition provoque une vive émotion.

" Je ne comprends pas comment ça a pu arriver ? Comment peut-on réussir à reculer sous la verrière ? ", s'interroge Magali, une cliente du supermarché. D'autres habitués s'alpaguent pour tenter de trouver une explication à cet accident. Samedi vers 18 h, une conductrice âgée tente une manœuvre avant de perdre le contrôle de son véhicule. Elle finit par percuter la victime et explose l'une des vitres de la verrière, située à l'entrée du magasin.

Une femme a perdu la vie, percutée par une voiture devant le Leader Price de Castelnau, ce samedi. © Radio France - Virginie Vandeville

Des fleurs pour une belle personne

Sur les lieux de l'accident, des bougies ont été déposées. Quelques victuailles ; une bouteille de lait, une brique de jus de fruit et même du riz ont été laissés par des clients qui avaient pour habitude d'en faire don à la jeune victime. Aussi, on retrouve un ours en peluche ou encore des bouquets de fleurs, dont un confectionné par l'une des fleuristes de la ville avec un mot : " Des fleurs en souvenir d'une belle personne ". Des bouts de verres jonchent encore le sol, preuve du drame qui s'est joué samedi.

Des fleurs et des bougies ont été déposées après la mort d'une mendiante percutée devant le leader price de Castelnau.

Face à cet hommage, chacun des clients, ce lundi s'arrêtent un temps. " Je trouve ça tellement triste ", s'émeut Rosalie. " Je la croisais tous les jours quand j'allais faire mes courses. Elle avait quatre enfants vous savez. C'est terrible ", sanglote cette femme de 90 ans.

Pas de soutien psychologique pour les employés

Une émotion partagée par les salariés. " Ce samedi, j'ai entendu un gros boum. Je pensais que c'était un accident de la route dans la rue. Je suis sorti et j'ai vu la voiture. J'ai tout de suite su que la femme était en dessous. Elle était agenouillée comme à son habitude, à cet endroit, quelques minutes avant ", raconte l'un d'entre eux.

" C'est difficile de travailler et de revenir sur les lieux. Je suis remué. Elle faisait partie de notre quotidien. On lui achetait souvent un croissant le matin. J'ai l'impression qu'elle est toujours là ", souffle un autre employé. Des salariés qui doivent affronter également les questions des clients depuis ce dimanche.

Aucun soutien psychologique n'a été pour l'instant mis en place. Une cellule devrait voir le jour sous peu assure de son côté le gérant du magasin.