Vive émotion au collège Jacques Prévert de Saint-Victoret après un dramatique accident de la route samedi soir

Le drame est survenu samedi soir aux alentours de 19h au niveau du rond point situé à l'intersection de l'avenue Guillaume Apollinaire et de la rue Jean Louis Calderon à Saint-Victoret. Seule en cause, une voiturette sans permis s'est renversée et s'est retrouvée sur le toit. L'une des passagères Maeva, 15 ans n'a pas survécu à ses blessures.

Il y avait trois personnes à l'intérieur de ce véhicule sans permis à l'intérieur duquel il n'y a pourtant que deux places : la victime âgée de 15 ans ainsi qu' un autre passager de 17 ans et la conductrice âgée de 16 ans.

"C'était une belle personne, elle était toujours souriante" - une de ses camarades

Ce lundi matin, devant le collège Jacques Prévert de Saint-Victoret où était scolarisée Maeva, l'émotion était intense. Une cellule d'accompagnement psychologique a été mise au sein de l'établissement pour les élèves et le personnels. Les camarades de la victime sont tous très choqués et tristes. "Maeva était une belle personne, gentille et rigolote. C'est triste. Ca nous a beaucoup touché car ça arrive sans prévenir. C'est choquant. Elle aurait du avoir son brevet, partir en vacances. Elle avait toute sa vie devant elle" racontent ses camarades très affectés.

"Beaucoup d'élèves de quatrième et de troisième ont des voitures sans permis" - Manel élève en 5ème

Devant le collège, les élèves que nombreux sont les élèves à rouler en voiturette sans permis. " C'est à la mode. Moi j'en voulais une mais plus maintenant. Cet accident nous a tous refroidit. Ma mère trouve que c'est trop cher et trop dangereux" raconte Yasmine qui est en cinquième.

Une enquête pour homicide involontaire est ouverte. Des tests d'alcoolémie et de drogue ont été réalisés. Les résultats doivent être connus dans les heures qui viennent