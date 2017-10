Vive émotion pour les obsèques de Mauranne et Laura à Eguilles

Des centaines de personnes étaient présentes, ce jeudi à Eguilles, pour les obsèques de Mauranne et sa cousine Laura, les deux jeunes filles tuées dimanche à la gare Saint-Charles.

Silence et émotion, ce jeudi, à Eguilles à côté d’Aix-en-Provence, pour les obsèques de Laura et Mauranne. Les deux jeunes femmes ont été assassinées dimanche à la gare Saint-Charles de Marseille. Famille et proches sont venus rendre un dernier hommage à Mauranne, originaire de cette commune, et sa cousine Laura.

Le message d’amour de la mère de Mauranne

La cérémonie religieuse a été conduite par l’archevêque de Marseille, Mgr Georges Pontier. De nombreuses personnalités locales étaient présentent notamment le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin et le maire d'Aix-en-Provence Maryse Joissains. La mère de Mauranne a apporté un message très poignant : "Puisons dans toute notre colère pour apporter un message d'amour et de paix à ce monde qui en a tant besoin", a-t-elle déclaré durant la cérémonie.

Mauranne inhumée dans le cimetière d’Eguilles

Après la cérémonie, Mauranne a été inhumée au cimetière d'Eguilles où vit sa famille, et sa cousine Laura, elle sera inhumée dans l'intimité dans son village de Rillieux-la-Pape, près de Lyon. A Lyon, les autorités religieuses ont annoncé qu'une veillée de prière serait organisée vendredi à l'église Saint-Pierre Chanel.