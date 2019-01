Disparition de l'avion d'Emiliano Sala : l'émotion et la colère de Thomas Renault, gardien de l'US Orléans

Thomas Renault, gardien de l'US Orléans, est à la fois ému et inquiet après l'annonce de la disparition d'Emiliano Sala. Le footballeur était à bord d'un avion dont on a perdu la trace lundi soir au nord de Guernesey. L'italo-argentin qui a joué à l'USO en 2012/2013 y a laissé un excellent souvenir.

Orléans, France

"C'est un des rares joueurs passés à Orléans avec lequel je suis resté en contact, on s'est encore appelés il y a quelques jours", témoigne, ému, le gardien orléanais Thomas Renault, à propos d'Emiliano Sala, 28 ans, porté disparu à bord d'un petit avion dont on a perdu la trace lundi soir au-dessus de la Manche. L'ex buteur du FC Nantes rejoignait Cardiff, club dans lequel il venait de signer. "Emiliano est un ami, il fait partie des bonnes personnes qu'on croise dans le milieu du foot, d'une grande gentillesse", poursuit Thomas Renault, qui veut croire à "l'infime espoir" de le retrouver vivant.

Pour le portier orléanais, Sala, "c'est un exemple pour les jeunes, un gars qui ne lâche rien sur le terrain, qui travaille". Et Thomas Renault dit en vouloir au président du FC Nantes Waldemar Kita qui venait de vendre le joueur à Cardiff pour 17 millions d'euros. "Quand on voit qu'il est parti pour une histoire de pognon, c'est ça qui fait le plus mal. On dit qu'il part pour l'argent, un meilleur salaire, mais il ne voulait pas partir. C'est surtout Kita qui voulait qu'il parte, pour son argent à lui. C'est compliqué quand on a des présidents qui pensent au pognon avant l'intérêt des joueurs, je pense que ce monsieur a une part de responsabilité dans ce qui arrive".

Emiliano Sala, lors de la saison 2012/2013 à l'US Orléans © Maxppp -

Emiliano Sala a joué pendant une saison, en 2012/2013, à l'US Orléans, et l'attaquant prêté par les Girondins de Bordeaux avait alors inscrit 19 buts en championnat de National. L'italo-argentin avait ensuite quitté l'USO pour Niort. Dans un communiqué, le club orléanais se dit "suspendu aux nouvelles concernant l’accident d’Emiliano Sala, un garçon qui a marqué l’histoire du club lors de la saison 2012/2013, pendant laquelle chacun a pu apprécier _sa gentillesse, sa discrétion et ses talents de buteur_. Nous espérons tous une issue heureuse dans les prochaines heures."