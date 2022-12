Affaire Vincent Lambert : sa mère, Viviane Lambert, est morte à l'âge de 77 ans

Elle était le symbole d'une lutte familiale et judiciaire qui a duré onze ans. La mère de Vincent Lambert , cet homme plongé dans un état végétatif à Reims durant plusieurs années, est morte lundi 19 décembre selon une information du site Le Salon Beige, relayée par nos confrères de L'Union , et confirmée par Me Jérôme Triomphe, l'un des avocats de Viviane Lambert. Hospitalisée depuis plusieurs semaines, elle avait 77 ans.

ⓘ Publicité

Un long combat pour le maintien en vie de son fils

Viviane Lambert s'est longuement battue pour le maintien en vie de son fils Vincent, devenu tétraplégique après un accident de la route en 2008. De procédures en procédures, cette affaire marnaise devient rapidement un symbole du débat sur la fin de vie en France. Après onze ans de soins, l'équipe médicale décide finalement de mettre fin aux traitements de Vincent Lambert. L'ex-infirmier meurt au CHU de Reims le 11 juillet 2019 , une semaine après.

En 2020, un an après la mort de son fils, Viviane Lambert témoignait sur franceinfo : "Nous sommes profondément marqués, moi je suis en dépression, notre santé est tombée bien bas. Je ne me tairai pas, je dirai les choses jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle. Ça (l'arrêt des soins) a été fait dans de très mauvaises conditions, sur le plan médical on a vu notre fils agoniser pendant ces nombreux jours, on l'a vu râler, suffoquer et ça c'est abominable "