Vivonne : la départementale 742 coupée pour la matinée après l'accident d'un camion chargé de cochons

Vivonne, France

A Vivonne, les services vétérinaires, les pompiers et la gendarmerie s'activent depuis 4 heures ce mardi matin. Un camion s'est couché sur la départementale 742 au sud de la ville, au niveau du garage Peugeot. Des déviations sont mises en place car le dégagement va prendre au moins la matinée.

Une quinzaine de cochons tués dans le choc

Ce camion transportait 170 cochons. Le chauffeur a pu être désincarcéré rapidement par les pompiers. Mais ce sont les services vétérinaires qui s'occupe des bêtes et ça prend plus de temps. Selon un dernier décompte, relayé par la mairie de Vivonne, 15 porcs sont morts dans l'accident. Les autres sont pris en charge et logiquement sous le choc. Ensuite, il faudra relever le camion. En attendant des déviations sont mise en place dans Vivonne mais aussi en passant par la nationale 10.