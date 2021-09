Vivre dans un éco-hameau, "ce n'est pas vivre dans un tipi" raconte le maire de Burdignes

A Burdignes, ce village de 370 habitants à l'ouest du Pilat, la mairie a construit un éco-hameau, mais qu'ont-elles de si particulier ces maisons?

Philippe Heitz: La commune aujourd'hui ne fait pas du développement durable une semaine par an : c'est une action à long terme. C'est la municipalité, il y a deux mandats en arrière, qui a eu l'idée de construire cet éco-hameau. C'est un lotissement avec une dizaine de lots privés, plus une maison commune, qui sera construite quand toutes les familles seront présentes sur le territoire.

Concrètement, ça veut dire quoi, un éco-hameau.

PH : Oui, ça veut dire quoi, alors? Huit maisons ont été construites, tout en bois et en matériaux bio-sourcés, en paille, en ouate de cellulose, en fibre de bois ou en association de tous ces matériaux, avec au minimum un chauffe-eau solaire. C'est la chaleur du soleil qui réchauffe l'eau. Et on a même une maison, ma propre maison, qui est construite avec un système solaire thermique qui assure 95% de mon chauffage et de mon eau chaude à l'année. Je rappelle qu'on est près de 1000 mètres d'altitude et donc, par exemple, pour compléter le solaire thermique, il y a une petite résistance électrique. J'en ai pour 20 euros par an d'achat d'électricité pour me chauffer. Donc voyez avec de l'écologie on peut faire à la fois zéro émission de CO2, et on peut faire aussi du social, avec des charges aussi faibles de chauffage et eau chaude, appliqué à à des immeubles exemple des HLM.

Au niveau du budget, ça a été un gros investissement de la part de la commune de créer cette dizaine d'habitations?

PH: Évidemment, ça fait partie d'un budget annuel de la commune avec un budget de création de lotissements. Or la commune ne peut pas consommer de foncier agricole et construire un lotissement comme ça, c'est malheureusement beaucoup. La commune avait donc décidé d'acheter un hectare de forêt, d'exploiter cette forêt et d'aménager un lotissement sur 7 hectares de forêt. Et maintenant, la commune récupère son investissement en vendant chaque lot 42 euros le mètre carré à un prix coûtant.

Aujourd'hui, ce type d'habitat semble dans l'air du temps. On parle beaucoup d'écologie, des changements climatiques. Mais vous l'avez dit, ce projet, il a été lancé il y a deux mandats. Vous êtes passé pour des écologistes utopistes, des jusqu'au-boutistes peut être à l'époque non?

PH : Oui et non? Il y a pas mal de bon sens paysan à Burdignes. On a vingt exploitations agricoles. C'est un village d'agriculteurs. Il y a peut être des fanstames qui ont eu lieu à un moment donné, mais il y a eu des réunions. C'était une conception participative, avec les habitants du village. C'était vraiment sur mesure, selon les besoins des habitants. On ne s'est pas confronté tellement de fantasmes sur les motifs, d'ailleurs. En fait, c'est amusant. J'étais la première maison construite et on a eu un effet d'entraînement quand les premières maisons ont émergé. Ça s'est accéléré tout d'un coup parce que les gens ont compris que cet éco-habitat, ce n'était pas vivre sous un tipi ou une yourte. Les gens ont vu que c'était des gens normaux, avec des maisons normales, mais très confortables. Là, ça a donné envie. On n'a aucun problème pour remplir l'éco-hameau.