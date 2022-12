Vogelgrun : un homme de 73 ans meurt dans l'incendie de sa maison

Les pompiers ont été alertés vers 6h et demi mercredi 21 décembre au matin. Une maison de Vogelgrun (Haut-Rhin) a pris feu, Grand-Rue. Son occupant, un homme de 73 ans, n'a pas pu être ranimé, malgré les tentatives des pompiers et du Smur, la structure mobile d'urgence et de réanimation. Il a été déclaré décédé.

L'incendie a brûlé une bonne partie de la maison, notamment le premier étage. Il a été assez rapidement maîtrisé. L'origine des flammes n'est pas encore déterminée. À midi, les pompiers étaient toujours sur place pour déblayer.

Cet incendie mortel survient après un autre, celui de samedi dernier à Colmar , quartier Saint-Joseph. Un homme de 45 ans avait perdu la vie.