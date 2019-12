Voie rapide fermée entre Avignon et Carpentras pour reconstituer un accident

Fermeture de la voie rapide entre Carpentras et Avignon jeudi 12 décembre entre 15h et 18h pour enquêter sur les circonstances de la mort d'un policier municipal de Carpentras. Mohamed Brahmi avait été fauché sous la pluie par une voiture en décembre 2017.

Carpentras, France

La voie rapide entre Carpentras et Avignon sera fermée à hauteur de Monteux jeudi 12 décembre aprés midi. La police enquête sur les circonstances de la mort d'un policier municipal de Carpentras en décembre 2017. Il avait été fauché par une voiture sous la pluie alors qu'il intervenait sur un premier accident. Entre Carpentras et Avignon, une déviation sera en place entre 15h00 et 18h00 à hauteur de Monteux. Dans l'autre sens, entre Avignon et Carpentras, la voie de gauche sera neutralisée sur 800 mètres.

Fauché après son service sur la voie rapide

A Carpentras, un ancien collègue de Mohamed Brahmi, le policier tué, a été marqué par ce drame. Philippe Sourd se souvient de l'altruisme de son collègue : "il avait fini son service et rentrait chez lui. Il a récupéré le triangle de signalisation d'un jeune couple accidenté pour éviter le sur-accident sous la pluie en décembre 2017. C'est à ce moment là qu'il a été fauché et tué . Les parents de la jeune femme dans la voiture nous ont porté une gerbe en sa mémoire puisque si Mohamed Brahmi n'avait pas été percuté, sa fille ou son petit copain aurait été fauché. La famille a compris l'altruisme de Mohamed Brahmi qui était policier en permanence."