Voilà à quoi va ressembler le marché de noël de Metz

Plus d'artisanat local, moins de fast food. La mairie de Metz a dévoilé les premières informations sur son marché de noël 2023. Il s'ouvrira le 18 novembre, en cinq places du centre-ville, et se refermera le 24 décembre, une semaine plus tôt que l'an dernier.

Quelles nouveautés ?

La mairie de Metz veut faire "monter en gamme" son marché et consacrer plus de place à l'artisanat local. Les petits artisans vendant des produits locaux bénéficieront d'une décote de 50 % sur le loyer du chalet, tandis que les commerçants alimentaires devront, eux, payer un surplus de 50 % par rapport aux loyers de l'année précédentes.

Le parcours glacé, place de la République, a fait long feu en raison des tarifs actuels de l'énergie. A la place, une tour de 80 mètres équipée d'une nacelle circulaire offrant, à son sommet, une belle vue sur la ville et sur la grande-roue de la place d'Armes qui, elle, reprend son emplacement habituel. L'accès aux deux attractions coûtera 8 euros.

Les contraintes sanitaires et de sécurité sont moins fortes. Il n'y aura plus de barriérage autour des marchés, ce qui permettra de réaménager certains marchés, comme celui de la place Saint-Jacques, ce qui devrait satisfaire d'avantage les commerçants sédentaires. Il n'y aura pas, non plus, de contrôles systématiques à l'entrée des marchés mais des contrôles aléatoires.

Le marché 2023 sera une semaine plus court que celui de l'an dernier. Pour des raisons de forces de l'ordre mobilisables, la Préfecture de la Moselle a demandé d'arrêter le marché le 24 décembre. Mais la mairie de Metz a bon espoir de pouvoir maintenir ouverts la grande roue et la tour de 80 mètres jusqu'au 30 décembre.

Où et quand ?

Comme d'habitude, le plus gros marché (49 chalets) se trouvera place Saint-Louis et le plus petit (13) place Saint-Jacques. Place de la République et place de la comédie, 18 chalets seront installés. 16 sont prévus place d'armes. Ils seront ouverts entre 11 et 20 heures, 22 heures les vendredi et samedi. Place de la comédie, où est installé le village gourmand, les horaires d'ouvertures sont de 17 à 23 heures, de 11 à 23 les vendredi et samedi.

Combien ?