La centrale nucléaire de Golfech va tourner au ralenti à cause de la canicule

EDF abaisse la production nucléaire de Golfech, sa centrale du Tarn-et-Garonne. Ce jeudi 4 août, à 23h, la puissance du réacteur numéro 2 passera au minimum, c'est à dire 300 Megawatts par jour. Une mesure prise jusqu'au 8 août mais qui est revue au jour le jour.

L'eau de la Garonne trop chaude

Le réacteur numéro 1 de Golfech est arrêté depuis début 2022 pour maintenance et ne redémarrera pas avant 2023 afin de vérifier s'il n'y pas des problèmes de corrosion. Le réacteur 2, lui, va donc tourner au ralenti. En fait, la centrale pompe l'eau de la Garonne pour refroidir les réacteurs, puis la rejette, plus chaude ; mais il ne faut pas que cette eau dépasse les 28 degrés en aval. C'est une moyenne journalière, qui peut différer d'une centrale à l'autre. On s'en approche à cause de la canicule, et donc, pour protéger la faune et la flore notamment les poissons, le réacteur numéro 2 peut-être arrêté ou tourner à minima. C'est cette dernière option qu'a choisi RTE le gestionnaire du réseau d'électricité. Il demande de ne produire que 300 Megawatts par jour, au lieu de la puissance maximale et habituelle de 1.300 Megawatts. En clair, cela signifie qu'on passe de la consommation d'1 million 300.000 foyers à 300.000 foyers seulement.

Pas de coupures d'électricité prévues

Mais cela sera transparent pour les consommateurs, assure RTE, qui sécurise le réseau et qui équilibre l'offre et la demande au niveau national, et qui n'appelle d'ailleurs pas les habitants de l'ex Midi-Pyrénées à faire plus attention que d'habitude. Reste à savoir si cela affectera les prix de l'électricité ?

Du côté de Golfech, on nous assure que l'on sait moduler sans problème la puissance d'un réacteur, cela a d'ailleurs été fait en juillet, ou cela se fait quand le photovoltaïque ou le solaire produisent plus.

Une dérogation exceptionnelle

La centrale de Golfech a par ailleurs obtenu l'autorisation (le 22 juillet) de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour continuer à fonctionner si la température de la Garonne atteint les 30 degrés et ce jusqu'au 7 août, mais pour l'instant cette température n'a pas été atteinte. Ce dispositif exceptionnel implique une surveillance environnementale renforcée.

Pour l'instant, on nous assure que même si le niveau de la Garonne est bas, il y a assez d'eau et de retenues pour refroidir les réacteurs. Les deux réacteurs de la centrale de Golfech avaient déjà été à l'arrêt en 2019 à cause de la canicule et de la température élevée de la Garonne.

En 2021, la centrale de Golfech a produit 14 TWh d'électricité, ce qui représente un peu moins de 5% de la production nucléaire française. Elle couvre l'équivalent des besoins en électricité de 2,7 millions de foyers français chaque année.