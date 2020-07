Voile: la flotte de la Drheam Cup attendue à Cherbourg cette semaine

Les monocoques et les multicoques sont attendus à Cherbourg à partir du mercredi 15 juillet. Une centaine de bateaux et de grands skippers français et manchois seront présents pour un départ donné ce dimanche 19 juillet à 13 heures. Cap ensuite sur la Trinité-sur-Mer en Bretagne

Les premiers voiliers arriveront dans la journée du mercredi 15 juillet. Pour cette édition 2020, la troisième dans l'histoire de la course, il n'y aura pas de village installé aux abords du port : la crise sanitaire a contraint les organisateurs et la ville de Cherbourg-en-Cotentin a trouver des solutions autres pour que le public puisse quand même profiter de ce départ de course.

Les voiliers visibles du public dès jeudi 16 juillet au soir

Les pontons ne seront donc pas accessibles cette année, mais un filtrage sera mis en place pour que le public puisse découvrir la flotte depuis la jetée Chantereyne.

Flotte exceptionnelle, parmi laquelle trois Ultims, dont ceux de Thomas Coville et Franck Cammas. Les UIltims sont les plus grands trimarans de course au large: ils font 32 mètres de long.

De grands noms de la voile

Le cherbourgeois Alexis Loison prendra le départ de cette Drheam Cup, dans la même catégorie (Figaro Béneteau) que le finistérien Armel Le Cléac'h. Le Cléac'h qui a gagné trois fois le Vendée Globe.

On note aussi la participation du granvillais Nicolas Jossier en Class 40, la même catégorie que le lorientais Ian Lipinski, qui vient tout juste de battre le record du Tour des îles britanniques en solitaire.

Seront également au départ dimanche, Thomas Coville , vainqueur de la Jacques Vabre en 2017 avec Jean-Luc Nélias et Franck Cammas (triple vainqueur de la Jacques Vabre) Tous les deux courent cette Drheam Cup en catégorie Ultim.

France Bleu Cotentin partenaire

Pour suivre ce départ de la Drheam Cup au plus près, rendez-vous toute cette semaine sur votre radio. Emission spéciale depuis le port Chantereyne à partir de 11 heures le samedi 18 juillet. Et dimanche, pour le départ de la course, rendez-vous dès 11 heures pour une nouvelle émission spéciale et sur francebleu.fr

Des places à bord du Marité à gagner

Toute cette semaine, France Bleu Cotentin vous fait gagner des places pour monter à bord du Marité. Si vous comptez parmi les heureux gagnants, c'est depuis le célèbre terre-neuvier que vous suivrez le départ de la Drheam Cup dimanche! Soyez attentifs, premier rendez-vous à l'antenne le matin: c'est à 8 heures 45.