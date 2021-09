Voile : le trimaran Arkema 4 de Lalou Roucayrol et Quentin Vlamynck baptisé à Bordeaux

Le nouveau bateau de Lalou Roucayrol a pris une douche de champagne ce lundi 27 septembre pour son baptême, sur le ponton de la Cité du Vin à Bordeaux. Une tradition avant que le trimaran Ocean Fifty Arkema 4 ne prenne le chemin de la Transat Jacques Vabre, dont le départ est prévu depuis le Havre le 7 novembre prochain.

Un passage de flambeau

Lalou Roucayrol accompagne cette année Quentin Vlamynck, 28 ans, originaire d'Archacon. C'est lui qui dirigera les opérations jusqu'à la baie de Fort de France, en Martinique. Une sorte de passage de témoin entre les deux navigateurs. "C'était mon ambition de pouvoir faire de la transmission auprès d'un jeune Aquitain et lui permettre d'accéder aux métiers de la course au large dans les meilleures conditions. Il est venu essayer le bateau. J'ai regardé un peu comment ça se passait sur l'eau. Au final, j'ai vu qu'il y avait un potentiel chez Quentin, un potentiel assez intéressant", explique Lalou Roucayrol.

Comme le veut la tradition, le bateau a été baptisé avec du Champagne, notamment par Lalou Roucayrol (deuxième en partant de la gauche) et Quentin Vlamynck (tout à droite) - Olivier Blanchet - Arkema Sailing

Ce duo, c'est aussi la fin d'une histoire de rendez-vous manqués. Parce que Quentin Vlamynck est arrivé il y a 10 dans l'équipe Arkea, aven déjà en ligne de mire une participation à une Transat Jacques Vabre avec Lalou Roucayrol. "En 2013, on n'a pas pu. Je n'étais pas prêt, j'étais encore trop jeune. En 2019, on n'a pas pu non plus, le bateau avait chaviré juste avant. Là, on y arrive enfin. On est en 2021. J'ai mûri. Ce sera sa dixième Transat, ma première. J'ai encore beaucoup à apprendre et je suis content de partir avec lui sur cette course", détaille l'Arcachonnais.

Le bateau déjà reparti vers le Médoc

Lalou Roucayrol va donc transmettre son expérience, car à 57 ans et avec une carrière déjà bien remplie, il préfère ralentir progressivement la cadence : "c'est ma dernière course en solo sur ce type de machines qui sont des machines franchement de maboule. Ce sont des sports qui sont trop compliqués, où il faut trop d'investissement pour pouvoir être performant. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot et je pense qu'il y aura d'autres courses en double dans lesquelles je pourrai participer."

Le bateau, qui avait été mis à l'eau dans le Médoc, il y a un peu plus d'un an, à Port-Bloc a déjà navigué. Il est reparti vers le Verdon-sur-Mer, ce lundi, où les deux skippers vont poursuivre leur entraînement, avant de prendre la direction du Havre, dès le 25 octobre.