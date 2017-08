Voiron : la vidéo du pillage de la parfumerie de Voiron fait plus de 100 000 vues

Ce jeudi en plein après-midi, une équipe de malfaiteurs a fait main basse sur des boîtes de parfum dans un commerce de Voiron situé en plein centre-ville, rue des Terreaux. La scène a été filmée depuis la rue. La vidéo a été vue plus de 100 000 fois.

C'est un vol commis sans arme, mais avec une grande détermination : ce jeudi vers 16 heures, quatre hommes ont garé leur voiture devant une parfumerie du centre-ville de Voiron, rue des Terreaux. Trois en sont decendus, encagoulés mais pas armés, avant d'entrer dans le commerce en hurlant. Après avoir ouvert les tiroirs et pillé le magasin sous les yeux du personnels et des clients, ils ont chargé le coffre de leur véhicule puis ont pris la fuite. La voiture a été retrouvée incendiée à Saint-Jean-de-Moirans.

Pas des policiers mais des ASVP

Un témoin a filmé une partie de la scène avec son téléphone portable. La vidéo a été postée sur le compte Facebook "Hashtag Voiron". On y voit les malfaiteurs transporter des cartons et les placer dans le coffre de la berline noire. Trois agents de la ville de Voiron sont présents, mais restent à distance. Il ne s'agit pas de policiers ( nationaux ou municipaux ) mais d'ASVP, des Agents de Surveillance de la Voie Publique, dont les missions et les pouvoirs sont limités. Ce vendredi après-midi, la vidéo avait été vue plus de 100 000 fois.