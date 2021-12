Voiron : suspectés de viol et d’acte de torture, deux jeunes majeurs écroués

Les deux hommes de 18 et 20 ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce jeudi soir. Devant les enquêteurs, chacun a tenté de minimiser son rôle.

Une juge d’instruction a été nommée pour faire la lumière sur cette agression, commise dans la nuit du 23 au 24 novembre. La victime, une femme âgée de 43 ans décrite comme vulnérable, raconte avoir passé la soirée à boire en compagnie de deux jeunes qui auraient abusé d’elle. Elle les connaissait depuis le premier confinement : tous les trois fréquentaient la même supérette et y achetaient de l’alcool. Depuis, ils auraient passé plusieurs soirée à s’alcooliser chez la quadragénaire sans que celle-ci ne puisse réellement s’y opposer « compte tenu de son état de vulnérabilité, liée à une pathologie psychiatrique » précise Boris Duffau, procureur-adjoint de Grenoble.

Lors de cette soirée du 23 au 24 novembre, elle raconte aussi avoir été aspergée de gel hydroalcoolique alors qu’elle sortait de la douche, nue. Les deux jeunes auraient alors joué avec un briquet, ce qui a eu pour effet d’enflammer liquide. La victime, brûlée sur une partie du corps, est toujours hospitalisée et devra suivre des soins de longue durée.

Vidéosurveillance

Identifiés grâce notamment à la vidéo-surveillance, deux majeurs ont été placés en garde à vue et interrogés par la PJ. Le plus jeune, âgé de 18 ans et déjà condamné par la justice des mineurs pour dégradation et extorsion, a affirmé devant les enquêteurs n’avoir fait que dormir chez la victime et qu’il avait constaté en se réveillant qu’elle était en feu. Il l’aurait alors « calmée », avant de partir, seul - « alors même que l’exploitation des vidéosurveillances permet de penser qu’il est parti avec le second protagoniste » relève le parquet. Le téléphone portable de la quadragénaire a par ailleurs été retrouvé chez lui.

Le plus âgé, 20 ans, connu de la police pour rébellion et outrage, a lui expliqué avoir « joué », « en s’aspergeant avec du gel hydro-alcoolique et utilisé un briquet sans pour autant vouloir porter préjudice à la victime » rapporte le parquet.

Tous les deux jeunes ont été présentés ce jeudi soir à une juge d’instruction qui les a mis en examen pour « viol aggravé par les actes de torture ou de barbarie » et « vol en réunion sur personne vulnérable ». Ils ont été placés en détention provisoire. L’enquête devra déterminer le rôle de chacun.