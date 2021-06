Voiron : un entraîneur bénévole de rugby écroué pour quatre agressions sexuelles et une tentative de viol

Un entraîneur bénévole du club de rugby de Voiron a été mis en examen et écroué pour agressions sexuelles et tentative de viol. Une information du Dauphiné Libéré confirmée par le Parquet de Grenoble qui a ouvert une enquête préliminaire le 3 juin dernier suite à la plainte d'un joueur.

Le 3 juin dernier, un joueur déposait plainte pour une agression sexuelle subie en 2018 dans le cadre de son club de rugby, le SOV, le Stade Olympique Voironnais, de la part d'un entraîneur bénévole.

Cinq victimes recensées

Le Parquet de Grenoble décide alors d'ouvrir une enquête préliminaire et dans le cadre de cette enquête menée par les policiers de Voiron, cinq victimes sont identifiées, dont certaines sont aujourd'hui majeures. Les plaignants, qui étaient âgés au moment des faits de 15 à 16 ans, disent avoir été victimes une seule fois et pas de manière régulière des agissements du mis en cause.

L’entraîneur bénévole nie les faits

Les faits dénoncés auraient eu lieu de l'été 2018 à mai 2021 dans le cadre de soirées arrosées chez l’éducateur sportif ou chez le beau-père de celui-ci. Placé en garde à vue, le 10 juin dernier, l’entraîneur bénévole, âgé de 25 ans, a nié les faits, disant qu'il ne se souvenait de rien. Il a été mis en examen pour quatre agressions sexuelles et une tentative de viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et écroué. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.

Un club sous le choc

Du côté du club, on se dit stupéfait par cette affaire. Le président du SOV précise, dans un communiqué, que "ces faits très graves, s'ils sont avérés, ne se sont pas passés dans l'enceinte du club". Et de conclure que sa priorité aujourd'hui est d'accompagner les victimes et d'être encore plus vigilant à l'avenir.