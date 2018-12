Voiron : une femme de 93 ans renversée par un train après s'être enfuie de son Ehpad

Voiron, France

Une femme âgée de 93 ans a été renversée par un train à Voiron mercredi à 21h30. Secourue par les sapeurs-pompiers et le Smur, elle a été conduite à l'hôpital de Grenoble où elle est décédée des suites de ses blessures. Elle venait de quitter son Ehpad (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) à l'insu du personnel. On ignore à l'heure actuelle s'il s'agit d'une tentative de suicide ou d'un accident.

Renversée par un train de marchandises

Mercredi vers 21h, le personnel de l'Ehpad de la Tourmaline situé à 200 mètres de la gare de Voiron appelle la police pour signaler la disparition de l'une de ses pensionnaires. Les policiers commencent leurs recherches dans le centre-ville. La nonagénaire est en réalité au bord d'une voie ferrée à proximité de l'établissement qu'elle a quitté quelques minutes plus tôt.

Vers 21h30 le conducteur d'un train de marchandises qui circule sur les rails l'aperçoit, penchée vers la voie. Il déclare avoir enclenché le freinage d'urgence et les avertisseurs sonores et dit avoir vu la dame effectuer un pas en avant en direction du train au dernier moment. Il n'y a pas eu de collision directe a priori puisque les sapeurs-pompiers l'ont trouvée étendue au bord des rails avec une plaie à la tête.

Les Ehpad : "un secteur sous pression"

Comment une dame âgée de 93 ans et souffrant d'Alzheimer a-t-elle pu quitter son Ehpad sans que le personnel ne s'en aperçoive ? Pour Didier Bourgoin, secrétaire national FSU chargé du versant territorial de la fonction publique, c'est une conséquence directe du manque de moyens humains dans les Ehpad : "C'est directement lié aux pressions qui sont faites sur les établissements qui sont en grande difficulté. C'est un événement qui est tout à fait regrettable mais qui est révélateur de la situation de ce secteur."

"Il est possible que quelqu'un puisse échapper à la vigilance de celles et ceux qui étaient responsables de sa prise en charge, du fait de sous-emploi ou d'un sous-effectif qui rendent la prise en charge beaucoup plus compliquée ou plus aléatoire" observe Didier Bourgoin. "Malheureusement dans certains cas, des personnes souffrant de pathologies particulières peuvent ne pas bénéficier de la qualité de la prise en charge nécessaire."

L'intersyndicale du secteur de l'aide aux personnes âgées, qui réunit dix syndicats, demandent à ce que soit respecté le quota "un agent pour un résident" dans les Ehpad, ainsi qu'une augmentation de la rémunération du personnel des établissements.