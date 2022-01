Voiron : une femme poignardée à 20 reprises par son ex-compagnon, deux personnes écrouées

Une jeune Voironnaise de 20 ans est entre la vie et la mort ce lundi 31 janvier, après avoir reçu une vingtaine de coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi. Son ex-petit ami, ainsi qu'une jeune fille présente sur place, ont été interpellées et sont poursuivis pour tentative de meurtre.

La scène est d'une rare violence. Peu avant minuit ce vendredi 28 janvier, un homme de 18 ans poignarde à vingt reprises son ex-compagne. Les cris alertent un voisin qui parvient à prévenir les secours. Et sur place, les policiers interpellent le jeune homme, visiblement en difficultés sociales, ainsi qu'une femme de 18 ans.

Selon les premiers éléments de l'enquête, l'ex-compagnon et son amie, hébergés chez un voisin, avaient voulu récupérer des vêtement chez la victime. Une dispute avait alors éclatée entre les 3 personnes et le jeune homme aurait poignardée son ex compagne "à une vingtaine de reprises dans le dos, le thorax, l'abdomen et à la tête", précise le procureur de Grenoble. Mais "de nombreux points doivent encore être vérifiés".

Les deux accusés risquent 30 ans de réclusion criminelle

Durant le week-end, les deux personnes mis en cause ont été déférés à un juge, entendus, et mis en examen pour pour "tentative de meurtre sur concubin" pour lui et "tentative de meurtre" pour elle. Ils encourent respectivement la réclusion criminelle à perpétuité et 30 ans de réclusion criminelle. Tous les deux ont été incarcérés. Le jeune homme mis en cause est connu de la justice pour des violences et dégradations, précise le parquet, mais pas pour des violences conjugales.

De son côté, la victime, âgée de 20 ans, transportée en urgence vendredi soir à l’hôpital, est désormais hors de danger. Son pronostic vital n'est plus engagée, son état de santé est stabilisé désormais mais reste préoccupant.