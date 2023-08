Voiron : vers une deuxième mise en examen dans le dossier des agressions des enfants autistes de l'IME

Deux anciens éducateurs de l'institut médico-éducatif "Les Nivéoles" sont désormais accusés dans le dossier des atteintes sexuelles contre des enfants autistes et handicapés, scolarisés dans cet établissement de Voiron. L'affaire, débutée en 2015, aurait pu s'arrêter en 2020 lorsqu'un non-lieu avait été rendu. Mais les familles des victimes n'ont pas abandonné, et après un appel , ont obtenu des avancées dans l'instruction.

Dès 2021, un premier éducateur avait été mis en examen, pour cinq agressions sexuelles et un viol, deux autres encadrants étant placés sous le statut de témoins assistés. Comme le révèle le journal Le Parisien, information confirmée à France Bleu Isère, la cour d'appel de Grenoble a ordonné le 4 juillet dernier la mise en examen de l'un de ses deux autres éducateurs, accusé de quatre agressions sexuelles. La Chambre d'instruction a aussi ajouté une accusation d'agression sexuelle contre le premier mis en examen, et demandé un supplément d'information pour enquêter sur le passé de cet homme aujourd'hui âgé de 34 ans, déjà condamné pour détention d'image pédopornographique et qui a aussi œuvré dans un club de foot du Voironnais.

"C'est une affaire qui va marquer un tournant en France"

Un temps écœurées par le non-lieu initial dans cette affaire, les familles des victimes et les associations d'enfants autistes disent aujourd'hui avoir retrouvé confiance en la justice. Ils espèrent à terme un procès dans ce dossier emblématique, selon Guilaine Lubart de l'association Envol Isère Autisme : "la parole des enfants est déjà difficile à faire entendre, mais alors la parole des enfants handicapés, en général elle n'est pas du tout entendue. C'est pour cela que c'est une affaire qui va marquer un tournant en France". Contactés, les avocats des deux mis en examen n'ont pas donné suite à nos sollicitations.