"On voit toute sa vie partir en fumée" : à Legé, la maison d'une famille détruite par un incendie

Cette soirée et cette nuit du 8 février 2021, Lison ne l'oubliera certainement jamais. Peu après 19 heures, son compteur électrique prend feu. "Dans les trois minutes qui ont suivi les flammes sortaient du compteur. Ça a été à une vitesse folle. Les flammes ont très vite pris de l'ampleur", raconte cette mère d'une grande famille recomposée : six enfants et son conjoint Nicolas. Tous sont sains et saufs, mais l'incendie ravage le premier étage de la maison. "Je regardais les flammes dévorer ma maison, à ne rien pouvoir faire. Être pieds et poings lié. À ce moment-là, on voit toute sa vie partir en fumée. J'étais en train de tout perdre", se souvient Lison.

J'étais en train de tout perdre.

Le compteur électrique d'où est parti l'incendie -

Les dégâts sont colossaux : la chambre des parents est réduite en cendre, tout comme celles de plusieurs enfants, ainsi qu'une pièce qui servait à stocker des affaires. Les vêtements, les souvenirs, les jouets, les papiers... tout est détruit. "Ma fille de 5 ans et demi, la première chose qu'elle m'a dit c'est : 'Et mes nouvelles bottes?' Parce que je lui avais acheté une paire l'après-midi même. Pareil pour son cadeau du père Noël pour apprendre à lire."

La galère du logement et l'enfer de la paperasse

Commence alors pour la famille une longue semaine de débrouille : les enfants dorment d'abord chez leur ancienne nourrice, puis chez la sœur de Lison. Le couple, lui, va chez de la famille, puis à l’hôtel... "Mais il faut faire attention au prix, car l'assurance ne prend en charge qu'un certain montant", explique Lison. Ce système D a permis à la famille de s'en sortir jusqu'ici. Mais à partir de ce dimanche, il n'y a plus de solution : "On a cherché des gîtes autour de Legé, mais tout est complet. Et puis là, une agence immobilière vient de nous dire que nous ne sommes pas une priorité. C'est assez violent."

"On cherche un toit à mettre sur nos têtes, pour nos enfants." Copier

À cela il faut ajouter la paperasse incontournable. D'abord les questions d'assurances pour être indemnisés le plus rapidement possible, avec la venue d'experts sur les lieux de l'incendie. Ensuite, les papiers pour trouver une location. "Mais beaucoup de nos documents ont été détruits dans les flammes, ou détrempé par l'intervention des pompiers", s'alarme Lison.

Une solidarité exceptionnelle

Pourtant, dans cette période très difficile pour la famille, il y a bien une lueur d'espoir : la solidarité. Depuis l'incendie, les dons afflux de toute part : des entreprises du couple, de l'école des enfants, de la famille, des amis, et même d'anonymes sur Facebook. À tel point que Lison demande à toutes ces personnes généreuses de ne pas trop en faire : "On tempère car on ne veut pas non plus en avoir trop. Il y a d'autres personnes que nous qui ont des besoins."