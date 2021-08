Voiture à contresens sur l'A1 : un homme en garde à vue

Deux jours après l'accident mortel sur l'A1, impliquant une voiture à contresens à hauteur de Ronchin, faisant deux morts et deux blessés graves, un homme a été interpellé et placé en garde à vue selon le parquet de Lille. L'enquête se poursuit, des auditions sont en cours.

L'enquête avance deux jours après le choc mortel entre trois voitures sur l'A1 à hauteur de Ronchin, samedi 28 août. Alors que les deux occupants de la Peugeot 208 roulant à contresens sont morts, le conducteur d'une des deux autres voitures impliquées a été interpellé et placé en garde à vue, indique le parquet de Lille.

Un blessé entre la vie et la mort

Le mis en cause a pris la fuite juste après la collision. A bord de sa Mercédès accidentée, deux autres passagers, gravement blessés. L'un des deux est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital de Lille ce lundi 30 août, selon la CRS autoroutière des Quatre Cantons. Une famille composée d'un couple et leurs deux enfants circulaient dans la troisième voiture impliquée, ils ont été légèrement blessés.

Le conducteur qui s'est échappé a finalement été interpellé et entendu par les représentants des forces de l'ordre. Des prélèvements sanguins ont été réalisés, ils sont en cours d'analyse. L'entourage des victimes et les témoins sont en cours d'audition. Trois personnes ont répondu à l'appel à témoins lancé samedi par la CRS autoroutière des Quatre Cantons.

Toujours selon la CRS autoroutière, les résultats des analyses toxicologiques ne seront pas connus avant le milieu, voire la fin de la semaine.