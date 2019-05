Voiture à contresens sur l'A29 : au moins un mort et un blessé grave

Violent accident lundi 20 mai 2019 sur l'autoroute A29 dans le Calvados. Un choc frontal causé par un véhicule qui circulait en contresens en début de soirée. Une personne est décédée, il y a un blessé grave et un blessé léger selon un bilan provisoire.

