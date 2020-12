Voiture contre poteau électrique dans la Vienne, quinze foyers privés de courant à Savigné

Il y a eu plusieurs accidents dans la Vienne ce samedi : A Savigné, une voiture a fini sa route contre un poteau hier. C'était peu avant 19 heures. Heureusement, les 2 personnes à bord ne sont que légèrement blessées mais le fil électrique est tombé sur la chaussée, et la circulation a été totalement coupée jusqu'à à peu près 22h30. Quinze foyers ont du même coup été privés de courant, mais tout est rentré dans l'ordre vers 20 heures.

Autres accidents à Migné-Auxances : Deux véhicules se sont percuté vers 16h30, route de Chardonchamps. Les deux occupants, légèrement blessés, ont été transportés au CHU de Poitiers. Plus tard dans la soirée, vers minuit et demi, autre accident avec une voiture seule en cause sur la RN149 au niveau du rond-point de Moulinet. Là-aussi les deux blessés légers ont tété transférés vers l'hôpital par précaution. Attention sur les routes ce dimanche, le temps et à la pluie et les chaussées sont mouillées.