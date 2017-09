Voiture de police incendiée à Paris : jusqu'à huit ans de prison ferme requis contre les prévenus

Lors du procès de la voiture de police brûlée à Paris en 2016, le parquet a requis, ce vendredi, des peines allant de un an de prison avec sursis à huit ans de prison ferme contre les prévenus. Huit ans de prison ont été demandés contre l'incendiaire présumé de la voiture, absent au procès.

Le parquet de Paris a requis, ce vendredi, des peines allant de un an de prison avec sursis à huit ans de prison ferme à l'encontre des neuf personnes jugées au tribunal correctionnel pour avoir incendié une voiture de police, quai de Valmy à Paris, en 2016. Deux des prévenus présents sont détenus, les autres comparaissent libres.

Huit ans de prison ferme réclamés contre l'incendiaire

La peine la plus lourde a été requise à l'encontre du prévenu absent, de nationalité suisse, soupçonné d'avoir jeté le fumigène qui a provoqué l'incendie du véhicule. L'homme fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Quatre ans de prison ferme ont été requis à l'encontre d'Antonin Bernanos, l'arrière-petit-fils de l'écrivain Georges Bernanos et militant antifasciste très actif. Contre son frère Angel et contre deux autres prévenus, le ministère public a demandé une condamnation à douze mois de prison avec sursis et trois ans d'interdiction de manifester à Paris.

Les deux représentants du parquet qui se partagent les réquisitions ont ensuite demandé un an de prison ferme, aménageable, contre celui qui a donné des coups de pied et de poing dans le véhicule. Contre ceux qui ont frappé le véhicule à coups de plot métallique, ils ont respectivement réclamé deux et quatre ans de prison ferme. Contre l'une des prévenus, une Américaine transgenre, le parquet a aussi demandé l'interdiction du territoire français.

"Même si vous détestez la police, pensez à la sagesse de ce policier qui n'a pas tiré" - Le procureur de la République

Le procureur de la République a entamé ses réquisitions en citant un slogan qui, pour lui, résume l'affaire : "Pas de visage, pas de coupable", rapporte franceinfo. "C'est une doctrine, un mode d'opération", a-t-il souligné. "Même si vous détestez la police, pensez à la sagesse de ce policier qui n'a pas tiré", a ajouté le procureur à l'attention des prévenus. Avant le réquisitoire, Kevin Philippy, surnommé le "policier kung-fu", a voulu reprendre la parole. Très ému, ce gardien de la paix taillé comme une armoire à glace a dit: "C'est une torture pour moi de revoir les vidéos", devenues virales, qui le montrent parant à mains nues les coups de barre métallique. Kevin Philippy a raconté avoir pensé à sa fille alors âgée de trois mois, et s'être dit: "J'aurais pu laisser une orpheline".

Des audiences houleuses

Les audiences depuis mardi ont été houleuses, scandées par les cris des sympathisants des prévenus groupés à l'extérieur de la salle: "Tout le monde déteste la justice" ou "Flics, violeurs, assassins". Des journalistes ont été pris à partie. Le délibéré est attendu le vendredi 29 septembre.