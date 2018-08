Le conducteur du poids-lourd dont les blocs de bétons ont tué une religieuse, mercredi à Taussac-la-Billière (Hérault), a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Il roulait en infraction.

Taussac-la-Billière, France

L'enquête avance, plus de 48h après l'accident de Taussac-la-Billière qui a coûté la vie à une religieuse. Le chauffeur du camion, âgé de 36 ans, a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires, et libéré sous contrôle judiciaire.

Mercredi, son semi-remorque a perdu son chargement de contrepoids en béton sur la route départementale 13, un axe interdit aux poids-lourds. Les blocs sont tombés sur une voiture. La conductrice de 51 ans, membre de la communauté Saint-Joseph à Puimisson, est morte écrasée.

Plusieurs infractions

D'après les premiers éléments de l'enquête, le camion était également légèrement surchargé. Quelques dizaines de kilos en trop qui ne sont peut être pas à l'origine de l'accident, mais qui posent question. D'autant que le conducteur roulait en léger excès de vitesse sur cette petite route départementale. C'est dans un virage que le chargement a basculé.

Le chauffeur, un habitant de Fos-sur-Mer (Bouches du Rhône) avait par ailleurs consommé du cannabis, mais cet élément n'a pas été retenu contre lui, car la consommation peut remonter à plusieurs jours. Il n'avait en revanche pas bu, ne téléphonait pas au moment de l'accident et avait tous ses points sur son permis.

Les investigations se poursuivent, il faut maintenant déterminer si les blocs de béton étaient suffisamment bien arrimés et si les sangles utilisées étaient réglementaires.