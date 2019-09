Voiture encastrée dans un arbre à Ploubalay : les deux jeunes décédés n'avaient pas leur ceinture

La gendarmerie révèle que les deux jeunes occupants de la voiture découverte encastrée dans un arbre ce dimanche 15 septembre à Ploubalay dans les Côtes d'Armor n'avaient pas attaché leur ceinture. Ils avaient 22 et 23 ans.

Ploubalay, Beaussais-sur-Mer, France

Les gendarmes estiment que l'accident se produit vers 1 h 30 dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon le compte Facebook de la gendarmerie des Côtes d'Armor, un jeune homme et une jeune femme âgés de 22 et 23 ans circulent "sans ceinture" et à "une vitesse excessive" au volant d'une Renault Clio blanche sur la route départementale 2 dans le sens Dinan - Ploubalay.

Dans la ligne droite peu avant le bourg de Ploubalay, le conducteur perd le contrôle du véhicule qui s'encastre dans une haie de sapins.

La voiture est repérée plus de 7 h après le drame par un témoin qui prévient les secours. A l'arrivée de ces derniers, les deux occupants sont malheureusement déjà morts.

La voiture encastrée dans un arbre a été découverte plusieurs heures après le drame - Gendarmerie Nationale