Voiture folle dans le jardin des Plantes au Mans : le conducteur a refusé de s'arrêter devant la police

Une voiture est rentrée à toute allure dans le jardin des Plantes au Mans, mardi soir, rue Pierre Belon, le côté où se situent des jeux et le manège. Mais il ne s'agit pas d'un acte terroriste précise le procureur. L'automobiliste a tenté d'échapper à un contrôle de police.

Une scène de panique, mardi soir au Mans. Dans le jardin des Plantes en plein coeur de la ville, un automobiliste est entré à toute vitesse dans le parc, depuis la rue Pierre Belon, là où se situent les jeux pour enfants et le manège... Mais il ne s'agit pas d'un acte terroriste selon le Procureur du Mans. Le conducteur qui roulait à contresens un peu avant avait été reperé par une patrouille de la police municipale. Il a refusé de s'arrêter pour contrôle.

Le conducteur en fuite pénètre dans le parc

Il est dix-huit heures, les choses s’accélèrent. A la vue des policiers, l'automobiliste d'une vingtaine d'années prend la fuite, raconte Le Maine Libre. Les passants présents dans le parc prennent peur et se cachent. L'homme finit par ressortir du jardin et est finalement bloqué par une patrouille de la brigade anti-criminalité. L'automobiliste et ses deux passagers tentent de prendre la fuite mais sont rapidement rattrapés. Ce matin, le conducteur et l'un de ses passagers sont en garde à vue.