Voiture folle en Seine-et-Marne : ce que l'on sait

Au lendemain de la mort d'une jeune fille de 12 ans, ce lundi soir, lorsqu'un véhicule a foncé sur une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne, et blessé 13 autres personnes, les gendarmes se focalisent sur l'enquête.

Ce mardi matin, impossible d'approcher la pizzeria où s'est terminée, lundi soir, la course folle d'une voiture, à Sept-Sorts en Seine-et-Marne. Une dizaine de gendarmes sécurisent les lieux et ont installé des bâches tout autour de la terrasse de ce petit restaurant, dont les tables et les chaises sont toujours réservées. Les gendarmes de la section de Melun et de Paris, chargés de l'enquête, tentent de comprendre les motivations exactes de l'homme qui était au volant de cette voiture.

Que s'est-il passé ?

Les faits sont survenus lundi vers 20h15 : une voiture de marque BMW a foncé sur la terrasse d'une pizzeria. Le restaurant, situé sur la commune de Sept-Sorts, n'est pas en centre-ville, mais dans une zone commerciale. Le secteur est proche de La Ferté-sous-Jouarre, à une vingtaine de kilomètres de Meaux.

Selon le maire de Sept-Sorts, l'homme au volant de la voiture a d'abord tenté de s'enfuir, mais a été retenu par les clients de la pizzeria qui n'avaient pas été touchés. A l'arrivée des forces de l'ordre, il a été rapidement interpellé, et placé en garde à vue. Un large périmètre de sécurité a été retrouvé dans son véhicule, mais les démineurs n'ont trouvé ni arme, ni dispositif dangereux, dans la voiture.

Quel est le bilan ?

Au total, selon le procureur adjoint de la République de Meaux, Eric de Valroger, il y a 14 victimes de cette voiture-bélier. Une jeune fille, âgée de 12 ans, a été tuée. Cinq personnes sont en état "d'urgence absolue", dont un enfant de 3 ans qui a été transporté par hélicoptère jusqu'à l'hôpital Necker. Il y a également huit victimes "en urgence relative, qui ont été également hospitalisés".

Qui est le chauffeur ?

L'individu qui a été interpellé par les gendarmes est âgé de 32 ans, et vit à La Ferté-sous-Jouarre, à quelques kilomètres de Sept-Sorts. Il est inconnu des services de police et de renseignement, et ne fait l'objet d'aucune fiche de surveillance, ce qui a permis aux enquêteurs d'écarter rapidement la piste terroriste.

Quel est la raison de son acte ?

Une seule chose semble certaine pour les enquêteurs à l'heure actuelle : "Il n'y a aucun doute possible sur le fait qu'il a volontairement décidé" de commettre cet acte, a déclaré lundi soir le procureur.

Le mobile exact n'est pour l'heure pas connu, mais les déclarations de l'homme toujours en garde à vue ce mardi matin laissent entrevoir le profil d'un homme désespéré et dépressif. Il a expliqué aux enquêteurs avoir voulu se suicider lundi soir. Selon les enquêteurs, dimanche, il avait déjà tenté de mettre fin à ses jours.

Une enquête est ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire avec armes, mais aussi pour conduite sous l'emprise de stupéfiants, car selon le procureur, il est "hautement vraisemblable" que l'homme ait consommé des stupéfiants avant de prendre le volant.