Voiture folle en Seine-et-Marne : le conducteur mis en examen et écroué

L'homme qui a foncé sur une pizzeria, faisant une morte et 12 blessés, lundi soir à Sept-Sorts (Seine-et-Marne) a été mis en examen ce mercredi soir pour "meurtre aggravé" notamment, et placé en détention provisoire.

Le juge d'instruction du tribunal de grande instance (TGI) de Meaux a donc suivi les réquisitions du parquet, qui demandait sa mise en examen et son placement en détention provisoire, selon la procureure de la République, Dominique Laurens.

Propos "incohérents"

Plus tôt dans la journée, il avait été déclaré "pénalement responsable" par un psychiatre : ses examens psychiatriques ont mis en évidence "un syndrome dépressif moyen, mais aucune abolition ni altération du discernement" selon la procureure, écartant la piste d'un acte de folie.

Mais pour l'heure, l'homme, âgé de 32 ans, tient toujours des propos "incohérents" qui ne permettent pas aux enquêteurs de comprendre le mobile de cet acte. La piste terroriste est quant à elle "totalement écartée".

"Délire de persécution"

Cet homme, vigile de profession, est en arrêt du travail depuis 2010. Gros consommateur de stupéfiants, il en était sous l'emprise au moment des faits et se trouve "dans un véritable délire de persécution", selon le procureur adjoint Eric de Valroger.

Une adolescente de 12 ans a été tuée dans cette course folle et 12 autres personnes blessées. Mercredi matin, six personnes étaient encore hospitalisées à Paris, et l'une d'entre elles, une femme de 44 ans, avait encore son pronostic vital engagé.

