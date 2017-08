Voiture folle en Seine-et-Marne : le suspect, "gros consommateur de stupéfiants", sera présenté à un juge mercredi

Le mobile terroriste est "totalement écarté" dans l'enquête sur le drame de la pizzeria de Sept-Sorts, a indiqué mardi le procureur adjoint de Meaux (Seine-et-Marne) lors d'une conférence de presse. Il a donné des informations supplémentaires sur le profil du suspect.

"Demain (ndlr : mercredi) j'ouvrirai une information judiciaire et l'intéressé sera présenté à un juge d'instruction", a précisé mardi Eric de Valroger, procureur-adjoint de Meaux lors d'un point-presse au lendemain du drame de Sept-Sorts en Seine-et-Marne.

"Délire de persécution"

Les qualificatifs de "meurtre aggravé", "tentative de meurtre aggravé", "tentative de meurtre", "conduite sous emprise de produits stupéfiants" et de "dégradation" ont été retenus par Eric de Valroger, qui a confirmé que le mobile terroriste était "totalement écarté".

Lundi soir, une BMW grise a foncé sur la terrasse de la pizzeria peu après 20h et s'est encastrée dans le restaurant situé dans une zone commerciale de cette localité de l'Est parisien. Une jeune fille de 12 ans a été tuée et cinq personnes ont été gravement blessées, dont un enfant de trois ans. Huit autres personnes ont été légèrement blessées. Le pronostic vital d'une femme de 44 ans est engagé.

Le suspect, un homme de 32 ans domicilié à La Ferté-sous-Jouarre, une petite ville limitrophe de Sept-Sorts, a été contrôlé positif aux stupéfiants. La nature des produits consommés sera déterminée par un examen sanguin. "Les auditions s'avèrent très compliquées", a regretté le procureur-adjoint. "Il apparaît au cours de ces auditions un véritable délire de persécution", a-t-il ajouté en indiquant que l'homme n'était pas suivi pour des troubles psychiatriques. Le suspect, "très confus quant au mobile", est un "très gros" consommateur de stupéfiants, qui a commencé à en prendre à l'âge de 9 ans.