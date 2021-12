Deux élues de Saint-Pierre-des-Corps victimes d'incendies criminels et de dégradations

c'est le choc à Saint-Pierre-des-Corps après les deux incendies criminels qui ont touché directement la voiture et le domicile de deux élues de la majorité municipale dans la nuit de jeudi. Peu après 1h du matin, c'est d'abord l'adjointe au maire chargée des aînés et du logement, Gania Bougadba, qui a vu sa voiture incendiée. C'est la deuxième fois en seulement quelques mois qu'un de ses véhicules est l'objet d'un incendie criminel.

Deux heures plus tard, vers 3h40, Laurence Lefèvre, l'adjointe au maire en charge de la santé et des affaires sociales est réveillée par le crépitement des flammes. Des cartons déposés devant sa porte ont été incendiés volontairement. Le début d'incendie a pu être vite maîtrisé par les pompiers. "En s'attaquant à des élus en responsabilité, c'est la République qu'on attaque, la démocratie et les électeurs qu'on bafoue", réagit ce vendredi matin Emmanuel François, le maire de Saint-Pierre-des-Corps, dans un communiqué. "Je suis outré et révolté. Je condamne fermement ces actes."

Une enquête pour dégradations par incendie ouverte

Le parquet de Tours précise qu'une enquête de flagrance pour dégradations par incendie a été confiée à l'antenne de police judiciaire de Tours. La sûreté départementale de la Direction départementale de la sécurité publique d'Indre-et-Loire a été cosaisie de l'affaire. Grégoire Dulin, le procureur de la République de Tours précise que les auteurs des faits encourent jusqu'à 20 ans de prison. En effet, il s'agit de dégradations volontaires par incendie commises en raison de la qualité de dépositaire de l'autorité publique ce qui constitue des circonstances aggravantes car les actes visent dans ce cas des élus de la République.