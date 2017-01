Voiture prise en sandwich entre deux poids lourds sur le périphérique de Toulouse: 2 morts

Un accident a fait deux morts ce lundi matin sur le périphérique toulousain. Vers 07h30 un poids lourd a percuté une voiture qui est venue s'encastrer sous un autre camion. Les deux occupants de la voitures ont été tués

L'accident s'est produit vers 07h30 ce lundi matin sur le périphérique intérieur toulousain entre les échangeur de Rangueil et d'Empalot. Alors que le trafic était au ralenti, un 38 tonnes est venu percuter par l'arrière une voiture. Celle-ci est venue s'encastrer sous le camion qui la précédait. Les deux occupants de l'automobile un père et son fils âgés respectivement de 66 et 42 ans ont été tués

Une enquête a été ouverte par le commissariat de Toulouse pour déterminer les circonstances précises de cet accident et notamment si le semi-remorque roulait à une vitesse excessive lorsqu'il a percuté la voiture. Le contrôle d'alcoolémie du conducteur du 38 tonnes s'est avéré négatif.