Plus de peur que de mal pour un automobiliste franc-comtois ce vendredi matin, près Etalans. Alors qu'il tentait de freiner à un passage à niveau, il s'est retrouvé sur le toit et sur les voies ferrées. Il a été légèrement blessé.

Un automobiliste franc-comtois s'est retrouvé sur les voies ferrées d'Etalans dans le Doubs, juste avant le passage d'un train TER. Mais plus de peur que de mal pour le conducteur, puisqu'il n'y a eu aucune collision.

L'homme, âgé d'une trentaine d'années, roulait de Valdahon en direction de Besançon. Alors qu'il arrivait au passage à niveau à 8h30 ce vendredi, il a été surpris. Il a dû freiner pour éviter les voitures arrêtées devant lui. Mais il a raté sa manœuvre, à cause du brouillard bien présent, de la chaussée glissante et probablement d'une vitesse excessive, selon les gendarmes.

La voiture s'est retrouvée sur son toit et sur les voies ferrées. Heureusement, le TER qui arrivait l'a vu à temps et s'est arrêté, sans même toucher la voiture. L'automobiliste a été légèrement blessé au poignet et transporté à l'hôpital de Besançon.

Le TER et sa vingtaine de passagers ont eux repris leur route vers Besançon peu avant 10h. Le train a été arrêté pendant près d'une heure et demie à cause d'un défaut sur les voies. Le choc de l'accident a déplacé la voie ferroviaire de quelques centimètres. Pas de quoi empêcher les trains de rouler à vitesse réduite, mais des problèmes peuvent se poser à vitesse normale. Du coup, les employés de la SNCF vont réparer le défaut dans le courant de la journée.