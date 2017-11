Voiture tombée dans la Somme à Amiens: le conducteur écope de 4 mois de prison

4 mois sous bracelet électronique: le tribunal correctionnel d'Amiens a condamné ce jeudi un étudiant de 22 ans pour homicide et et blessures involontaires. Sa voiture était tombée dans la Somme le soir du 17 février 2016 place Vogel à Amiens. Sur les trois passagers, un est mort noyé.

Le conducteur avait 1,8 grammes d'alcool dans le sang et fumé du cannabis

C'est ce que les analyses ont révélées quelques heures après le drame. Une soirée alcoolisée et un chauffeur qui prend le volant alors qu'il n'est pas en état. "Je ne cherche pas le pardon, je n'arrive déjà pas à me pardonner moi-même" témoigne le prévenu entre deux sanglots. A la barre, la tête baissé, il semble très touché par cette affaire qui le hante depuis plus d'un an.

Le corps de l'un des passagers avait été retrouvé près d'un mois après l'accident. "On a vécu l'enfer"' témoigne la famille de la victime. Quelques jours après l'accident, et dans les recherches, un gendarme de la brigade fluviale de Noyon avait perdu la vie.

La voiture avait été sortie de l'eau quelques jours après l'accident.

#amiens écluse du pont neuf la voiture accidentée sortie de l'eau. Secteur quadrillé. pic.twitter.com/cZBqkddO0S — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) February 25, 2016

Les quatre membres de la famille de la victime sont venus du Bénin pour assister à l'audience. Ils espèrent que le détenu servira d'exemple à sa génération, en faisant passer comme message que l'alcool et le cannabis tuent et détruisent des vies. Depuis l'accident, en octobre 2016, la famille de la victime a mis en place l'opération "des bouées pour sauver des vies": 20 bouées installées aux abords des commerces dans le secteur de Saint-Leu pour éviter que ce genre d'accident ne se reproduise.