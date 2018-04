"C'est un coup dur pour l'association," déplore Monique Mourot, la présidente de l'ADMR de Charmes dans les Vosges. Chaque jour, l'association d'aide à domicile en milieu rural distribue une vingtaine de repas aux personnes isolées du canton. Problème : l'unique véhicule frigorifique a été vandalisé le week-end dernier. Une plainte a été déposée.

"Samedi dernier, j'ai constaté le pare-brise fracassé, les rétroviseurs arrachés et les pneus lacérés," raconte Monique Mourot. "Je suis vraiment démunie. On ne peut pas arrêter la distribution comme ça ! Il faut que quelqu'un prenne le relais."

Il s'agit d'un véhicule bien spécifique car il dispose à l'arrière d'un conteneur frigorifique pour transporter les repas. Et c'est la seule voiture mise à disposition de l'association. Monique Mourot attend désormais de savoir si des réparations sont possibles.

"Vous vous rendez compte ? Vous dites à des gens qu'ils n'auront plus à manger et qu'ils doivent se débrouiller autrement ? Non, ça ne se fait pas. Ce sont des personnes qui ont, quelques fois, plus de 90 ans..."