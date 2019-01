Voitures brûlées à Bordeaux : "Quand je dépasse la dose, je pète les plombs"

Bordeaux, France

L'homme, 27 ans, domicilié à Martignas-sur-Jalle, a reconnu tous les faits qui lui étaient reprochés. Dégradation d'une boîte aux lettres, mise à feu d'une dizaine de voitures cours de l'Argonne, à Bordeaux, dans la nuit de samedi à dimanche, violence et menace envers un policier...devant le tribunal correctionnel, ce lundi, le prévenu explique avoir pris "que de la merde." Des médicaments, à très forte dose, qui lui ont fait perdre le contrôle. "Quand je dépasse la dose, je pète les plombs."

La dose, c'est celle d'un médicament que cet homme qui a un suivi psychiatrique connaît bien : le Seresta, un anxiolytique. Ce samedi en toute fin de soirée, il en prend non pas un ou deux comprimés, mais entre trente et quarante-cinq selon son estimation ! Le président du tribunal est surpris, "c'est beaucoup." Le prévenu confirme avec une honnêteté presque brutale : "Une personne comme vous et moi serait morte normalement." Et il ajoute, presque surpris lui-même : "c'est la première fois que je me souviens de tout."

Délai accordé pour une expertise psychiatrique

Les yeux un peu rouges, le prévenu regrette et s'excuse, particulièrement auprès des victimes. "Je n'ai pas le permis mais je n'aimerais pas qu'on brûle ma voiture." Son avocate demande un délai, pour une expertise psychiatrique. Requête acceptée mais par mesure de sûreté, le prévenu, déjà dix mentions au casier judiciaire, attendra en prison. En apprenant qu'il ne peut pas retourner auprès de sa femme et de leur bébé, âgé de seulement deux mois, le jeune papa donne un grand coup, rageur, dans le micro de son box. La nouvelle audience aura lieu le 25 février.