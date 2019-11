Voitures brûlées en Côte-d'Or : un phénomène pour faire jouer son assurance

Sept voitures ont brûlé ce weekend à Dijon, dans les quartiers des Bourroches, des Grésilles et près de l'avenue de Stalingrad. Depuis le mois d'août, plus d'une trentaine de véhicules ont été visées en Côte-d'Or. Un phénomène qui permet avant tout aux propriétaires de faire jouer leur assurance.

Dijon, France

"Je n'ai jamais vu de voitures neuves dans mon quartier et lorsque j'en vois elles sont brûlées", raconte Saïd, un jeune boucher des Grésilles à Dijon. Il habite dans ce quartier depuis son enfance. "Pourquoi les gens brûlent leur voiture ? Pour faire marcher leur assurance et rembourser ce qu'ils ont à rembourser!" ne s'étonne pas le jeune homme qui connaît ces actes délinquants depuis son enfance.

Les assurances ne sont pas dupent, elles le savent - Saïd, jeune boucher

"Prenons un exemple, tu achètes une voiture, une Clio 3, tu dois faire des réparations pour 1500, 2000 euros, c'est le prix de ta voiture ! Et tu vas donc la brûler pour faire jouer l'assurance. Tu vas attendre deux mois, trois mois le temps que l'assurance te rembourse et tu vas aller acheter une autre voiture sur leboncoin", relate Saïd. Le jeune homme est formel. Pour lui, la police et les assurances connaissent les magouilles des jeunes des quartiers.

Il confesse connaître les dessous de toutes ces magouilles. "Maintenant même sur des places où soit disant il y a des caméras, les gens viennent cagoulés cramer leur voiture ou esquivent les caméras et donc ce sont surement des gens du quartier", poursuit le jeune homme avant de s'arrêter. Sollicitée sur ce phénomène de voiture brûlée à répétition, la préfecture n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu.