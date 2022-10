Voitures confisquées et automobilistes poursuivis après un rodéo motorisé à Essey-lès-Nancy cet été

Des participants à un rodéo motorisé renvoyés devant la justice à Nancy. Dans un communiqué de presse, le Procureur de la République François Pérain annonce l'identification de dix participants à un rassemblement non déclaré de voitures le 12 août dernier à Essey-lès-Nancy, soupçonnés d'avoir commis l'infraction de rodéo motorisé. L'un a été condamné, neuf autres seront jugés le 15 juin 2023.

ⓘ Publicité

200 véhicules présents ce soir-là

Ce 12 août 2022, un rassemblement de passionnés de tuning avait réuni 200 voitures et 400 personnes sur un parking de la zone de la Porte Verte à Essey-lès-Nancy. Un rassemblement non déclaré qui avait viré en rodéo motorisé. Deux personnes avaient été interpellées et placées en garde à vue le 18 août pour avoir organisé le rassemblement. Depuis, l'enquête de police a permis via les images publiées sur les réseaux sociaux d'identifier dix automobilistes poursuivis pour rodéo motorisé.

L'un d'entre eux âgé de 21 ans a déjà été condamné fin septembre en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Les neuf autres seront jugés le 15 juin 2023 pour rodéo motorisé. Ils habitent tous en Meurthe-et-Moselle. Huit véhicules ont été confisqués. Les participants risquent jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.