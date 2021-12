Voitures de police incendiées à Firminy : un adolescent de seize ans mis en examen

Un adolescent de seize ans est mis en examen dans l'enquête sur les incendies volontaires devant le commissariat de Firminy où trois voitures de police ont brûlé les 12 et 14 décembre derniers. Un autre adolescent, également soupçonné par les enquêteurs, est placé sous le statut de témoin assisté.

Trois voitures de police ont été incendiées les 12 et 14 décembre derniers à Firminy

C'est une nouvelle étape dans l'enquête sur les trois voitures de police incendiées devant le commissariat de à Firminy les 12 et 14 décembre derniers. Deux jeunes de seize ans ont été interpellés hier, lundi 20 décembre. L'un est mis en examen, l'autre placé sous le statut de témoin assisté. Ces jeunes gens avaient déjà été arrêtés une première fois la semaine dernière avant d'être relâchés, faute de preuves irréfutables.

Mardi 14 décembre, dans la foulée du second incendie, les policiers interpellent une jeune fille et deux adolescents. Le pantalon d'un des deux garçons est imbibé d'essence. Or, au moment des deux incendies, les caméras de vidéo surveillance montrent deux personnes aspergeant une voiture de police avant de mettre le feu au liquide. De quoi nourrir quelques suspicions mais devant les dénégations des deux jeunes gens, les enquêteurs doivent les relâcher en attendant les résultats d'analyse de la police scientifique.

La police scientifique à la rescousse

Les résultats, connus ce début de semaine, confirment que le pantalon du principal suspect est bien imbibé de carburant. De surcroît, les policiers ont retrouvé chez ses parents les mêmes habits que ceux portés par un des incendiaires sur les vidéos. Les vêtements en question portent les mêmes traces de décoloration que sur les images.

Deuxième garde à vue en l'espace d'une semaine

En tout cas les résultats des analyses entraînent une nouvelle garde à vue pour les trois jeunes interpellés la semaine dernière. Le principal suspect est mis en examen pour destructions volontaires du bien d’autrui par une substance explosive ou incendie. Il est interdit de séjour sur les communes de Firminy et de la Ricamarie mais continue à démentir toute implication. Mêmes dénégations pour son complice présumé qui est placé sous le statut de témoin assisté, faute d'éléments prouvant sa participation à l'incendie. La jeune fille du groupe, elle, est mise hors de cause.

Interpellé par le député LR Dino Cinieri au sujet de ces incendies, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il se déplacerait à Firminy ce jeudi 23 décembre.