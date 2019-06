Voitures dégradées à La Souterraine : le maire dit son ras-le-bol

La Souterraine, France

Les habitants de La Souterraine se sont réveillés avec une mauvaise surprise ce mercredi matin. Dans la rue Hyacinthe-Montaudon, ils ont retrouvé sept voitures avec des rétroviseurs cassés dans la nuit du mardi 18 juin au mercredi 19. Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie.

C'est tout simplement inadmissible - Jean-François Muguay

Ces dégradations interviennent 10 après l'incendie de six voitures sur le parking de la gare. Pour le maire de La Souterraine, Jean-François Muguay, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase : "Je trouve ça déplorable, et je comprend l'exaspération de la population, elle est partagée par les élus. Dans une petite ville, à la campagne, on voudrait vivre tranquilles. Et ce qui se passe, c'est tout inadmissible."

L'élu assure travailler avec la gendarmerie pour tenter d'arrêter les personnes derrière ces dégradations. De plus, à la rentrée de septembre, la mairie va lancer une consultation auprès des habitants de La Souterraine, pour savoir s'il est nécessaire d'installer des caméras de vidéo surveillance.