il s'agit de 3 jeunes garçons demeurant à Guéret. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue dès ce jeudi matin à 9 et 10H. C'est la suite du travail d'enquête classique orchestré par les policiers de Guéret et qui porte sur l'incendie volontaire de 10 véhicules enregistrés lors des deux derniers mois dans la capitale creusoise. l'ultime voiture enflammée début septembre sur le rond point cacahuètes n'est pas a priori concerné puisqu'il s'agit là d'un véhicule volé dont on voulait faire disparaître la trace. Cependant, lors des auditions des faits nouveaux peuvent toujours surgir. Il en est de même pour l'incendie volontaire de deux maisons qui là encore n'est pas directement concerné par ce dossier à ce stade des investigations selon la formule consacrée. La garde à vue des 3 hommes pourrait être prolongée jusqu'à samedi matin