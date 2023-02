Voitures incendiées à Stellantis à Sochaux : l'intérimaire placé en détention provisoire

L'intérimaire de l'usine Stellantis de Sochaux, suspecté d'avoir mis le feu à plus de 50 voitures neuves sur un parc de stockage, a été placé en détention provisoire. L'audience devant le juge des libertés et de la détention s'est tenue à huis clos. On s'interroge toujours sur ses intentions.

Le mystère sur ses intentions demeure © Radio France - Christophe Beck Cinq jours après l'intrusion dans un parc de stockage de véhicules neufs de l'usine Stellantis de Sochaux, le suspect à été mis en examen et placé en détention provisoire. Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2h00 du matin, cet intérimaire de 22 ans travaillant à l'usine a pénétré, à vélo, sur le parc, après avoir actionné l'accès avec son badge professionnel. Il a ensuite déplacé plusieurs véhicules, avant d'être repéré par la sécurité. ⓘ Publicité Pour faire diversion, selon les enquêteurs, l'homme a mis le feu à l'une de ces voitures, provoquant un important brasier qui a parcouru 52 voitures et endommagé plus d'une 30aine d'autres. Les panneaux photovoltaïques ont également brûlé. Le préjudice est évalué à plusieurs millions d'€. Plus de 3 millions d'€, rien que pour les voitures. Jusqu'à 6 millions avec les installations. En garde-a-vue, l'homme à reconnu une partie des faits, mais pas l'ensemble. Des dégradations ont été commises dans les bureaux du parc, sur des ordinateurs et des écrans de télé. "L'homme conteste en être l'auteur, alors qu'il aurait été dans les lieux", indique la procureure de la république de Montbéliard, Ariane Combarel. Le mis en cause a-t-il bénéficié de complicités sur le parc ? "Il n'y a pas d'éléments qui l'attestent, mais on ne peut pas l'exclure", explique la procureure. Tout comme, ses intentions réelles restent floues. L'audience devant le juge des libertés et de la détention s'est tenue à huis clos, ce jeudi soir à Montbéliard, "pour protéger le secret de l'instruction car c'est un dossier sensible", avait requis le parquet. L'intérimaire de 22 ans a été placé en détention provisoire à la prison de Lutterbach dans le Haut-Rhin. À lire aussi Un intérimaire de Stellantis Sochaux interpellé pour les 50 voitures incendiées dans un parc de stockage Ma France : Mieux vivre Hausse généralisée du coût de la vie, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent ainsi une nouvelle consultation citoyenne intitulée “Mieux vivre”. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres.