Voitures incendiées dans quartier chic de Nantes : ce qu'en disent les riverains

Trois jours après l'incendie criminel de deux 4x4 dans un quartier huppé de Nantes, nous sommes allés à la rencontre des riverains voir comment il réagissait à la revendication publiée sur le site anti-capitaliste Indymedia. L'auteur des faits se présente comme un "auto-entrepreneur du désordre".

Incompréhension, fatalité, et philosophie.

Trois jours après l'incendie criminel de deux 4x4 de luxe dans un quartier huppé de Nantes, rue George Sand à Monselet, la parole des riverains est variée. Sur Indymedia l'auteur des faits se présente comme un "auto-entrepreneur du désordre" et se vante d'avoir "incendié deux gros 4x4 de bourges".

"Bourge c'est quoi ?"

A cause des flammes de l'incendie, les stores de la pièce qui donnent sur la rue ne sont plus qu'un amas compact de plastique; il faut garder la maison. Pierre-Emmanuel passe donc le week-end chez ses parents absents, la revendication sur le site Indymedia il l'a lu et voilà ce qu'il en pense :

C'est malheureux de se sentir bien en faisant cramer des voitures."

Philosophe aussi Gérard :

C'est un comportement qui n'a rien de nouveau. Le temps des groupes extrêmement révolutionnaires on a connu ça étant jeunes."

Incompréhension en revanche pour cette petite dame qui promène son chien.

Je trouve ça idiot. Bourge, c'est quoi ?"

Direct enfin Yves. Il vit à dix mètres du lieu de l'incendie et tout près d'une rue taguée.

Dans l'impasse c'est écrit en grosses lettres : les bourges garez vos fesses on arrive, c'est de la c........ c'est tout."

Trois jours après l'incendie criminel les carcasses des deux 4x4 sont enlevées, il reste en revanche sur la chaussé et le trottoir des bris de verre et de matières carbonisées.