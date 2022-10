Un couple arrêté à Belfort pour avoir siphonné 5 500 litres de carburant

5 500 litres de carburant. C'est le butin volé par un couple dans le Nord Franche-Comté et en Alsace, tout ça en un mois. L'homme et la femme ont été arrêtés ce mardi par la police à Belfort. Ils ont été retrouvés à cause de leur camping-car.

Illustration d'un vol de carburant. © Radio France - PHOTOPQR/NICE MATIN 5 500 litres de carburant ont été dérobés par un couple pendant le mois d'octobre. Un homme de 37 ans et une femme de 28 ans, arrêtés ce mardi à Belfort. Ils ont sévi une dizaine de fois dans le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin et la Haute-Saône, notamment dans des entreprises de BTP. À titre d'exemple, 5 500 litres c'est l'équivalent de 105 pleins pour une Peugeot 308. Ils revendaient le précieux liquide moins cher qu'à la pompe, autour d'un euro le litre. Les gendarmes avaient identifié le camping-car que le couple utilisait pour transporter le carburant volé. Les policiers ont repéré le véhicule avenue Jean-Jaurès. Ils ont procédé à un contrôle et ont remarqué l'odeur d'essence qui s'échappait du camping-car. À l'intérieur, ils ont découvert plusieurs jerricans et ont placé les deux personnes à bord en garde à vue. Le couple a été présenté au parquet ce mercredi et sera convoqué en janvier 2023 par la justice.